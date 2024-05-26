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الأحد، 26-05-2024 03:51 م

الملك يستقبل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني

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الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل.

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وأكد جلالة الملك أهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان إيصالها دون اعتراض أو تأخير.


وجدد جلالته دعوته للمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة.


وشدد جلالة الملك على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، منبها إلى خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.


وحذر جلالته من الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.


وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وجهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.


وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في لندن منار الدباس، والسفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن.

 




 

 


 

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