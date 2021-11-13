السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

السبت، 13-11-2021 11:39 ص

شاهد... سعودي يروي قصة عفوه عن قاتل ابنه

image (4)


الوكيل الإخباري - ضرب شخص سعودي مثالاً حياً على التسامح والصفح والعفو عند المقدرة ، فقد عفا السعودي يحيى الشوجبي عن قاتل ابنه "محمد" دون مقابل، لظروف والدته المريضة، وظروفها التي تمر بها.

اضافة اعلان

 

عن قصة العفو والصفح يقول يحيى الشوجبي، إن ابنه كان يشعر باقتراب أجله، وحكى مشهدًا مؤثرًا وهو تغالبه الدموع قائلاً: "قبل مقتله كان يجلس إلى جواري نسولف ونضحك وفجأة سألني: (متى سألحق بأمي)".

 

وأضاف "أبومحمد"، خلال تقرير لبرنامج "MBC في أسبوع"، أنه خرج خفية لزيارة أم قاتل ابنه لكي لا يعلم أحد من أقاربه، وعرفهم بنفسه، ثم أخبرهم بأنه قرر العفو عن ابنهم لوجه الله تعالى.

 

وتابع: "الموضوع كان مفاجأة لأهل قاتل ابني، حتى إن أمه لم تكن لتصدق ما أقوله، ومن الفرحة سقطت على الأرض".

وأكد يحيى الشوجبي، أنه بعد هذا العفو أصبح أكثر ارتياحًا ولم ينتبه أي شعور بالحسرة، مضيفًا: "ما أخذت منهم ولا ريالًا واحدًا، ونفسيتي الحمد لله مرتاحة جدًّا لأني أبتغي الأجر من الله تعالى كما قال في كتابه العزيز: (والآخرة خير وأبقى)".

وتقديرًا لمبادرته بالعفو، زار "أبومحمد" في منزله، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وقدم له الشكر، مشيدًا بموقفه الذي يضرب به المثل في العفو.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

باحثون صينيون يطورون مادة كربونية قابلة للطيّ أكثر من مليون مرة

image (3)

رسوم لمعسكرات الاعتقال عام 1944

lebanon24

علماء آثار يكتشفون مقبرة جماعية من حقبة ما قبل كولومبوس - صور

578788

لوحة كومة قش للفنان فان جوخ بـ 35.9 مليون دولار - صورة

_121525052_hi063455972

مؤسس ويكيليكس يحصل على تصريح بالزواج بسجنه في بريطانيا

55b1166d4621c0594c3fc6f2bba5c305

الاتحاد الأوروبي يضيف الجراد إلى قائمة الأغذية المعتمدة