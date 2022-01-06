الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 10:21 ص

شاهد...سعودي يروي قصة وفاته ثم عودته للحياة

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الوكيل الإخباري - روى مواطن سعودي قصة نجاته من الموت المحقق بعد توقف وظائفه الحيوية لمدة 55 ثانية عقب حادث مروري تعرض له.

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وقال عبدالله اليزيدي لموقع "أخبار 24" السعودي إن أحد المارة حاول إسعافه بإخراجه من السيارة، إلا أنه أخرجه بصورة غير صحيحة مما عرضه لإصابة بليغة في الظهر.

ولاحقا بعد نقله إلى المستشفى وإجرائه عملية جراحية، قال عبدالله إن الطبيب المعالج أبلغه بتعرضه لشلل نصفي.


وبعد نقله لمدينة الملك فهد الطبية، تبين أن جميع وظائفه الحيوية قد توقفت لمدة 55 ثانية ما يعني أنه توفي في أعقاب توقف أعضائه عن العمل، لافتا إلى أن الأطباء كانوا في غاية الاستغراب مما تعرض له.


وقال اليزيدي إن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير بعد أن استطاع المشي عقب ذهابه لطبيب آخر في عسير، حيث تناوب على زيارته لمدة 4 أعوام قبل أن يستطيع العودة للمشي تدريجيا.

 

 

 

 البيان 

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