كشف مصير أبناء الراحل محمد الشمري وزوجته - فيديو

الوكيل الإخباري - سادت حالة من الحزن في المملكة العربية السعودية، منذ وفاة اليوتيوبر الشهير محمد الشمري في حادث مروري، مساء يوم الخميس.

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وفاة ابنته وطفله

وأعلنت وسائل إعلام محلية في السعودية، خبر وفاة اليوتيوبر ومشهور السناب شات، محمد الشمري، هو وابنته وطفله في الحادث المروري، الذي تعرض له مع أسرته أثناء سفره إلى الرياض.

ونقلت "العربية.نت" عن أحد أصدقاء الشمري، قوله إن خبر الوفاة نزل عليه كالصاعقة، متابعا أن صديقه "محبوب لدى الجميع، نظير ما يحمله من أخلاق رفيعة، وتواصل مع الجميع بكل رحابة صدر وابتسامة".

حلا و يوسف

وأكد صديق الشمري أن ابنة الراحل، حلا البالغة من العمر 5 أعوام، وابنه الرضيع يوسف 7 أشهر، توفيا في الحادث نفسه.

زوجة الشمري

وأشار صديق اليوتيوبر الراحل إلى أن زوجة الشمري ترقد في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو للحادث المروع الذي راح ضحيته محمد غانم الشمري، حيث كان مسافرًا إلى الرياض رفقة أسرته.





ويظهر في الفيديو سيارة الشمري، وقد تعرضت لدمار كبير، وتهشمت بسبب شدة الحادث.

وتصدر هاشتاج وفاة_محمد_الشمري الترند على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عقب إعلان وفاته مساء يوم الخميس، إثر حادث مروع رفقة أسرته.

وأفاد مغردون بأن الشمري، الشهير على موقع «سناب شات» كان مسافرًا إلى الرياض رفقة عائلته، وتعرض لحادث مروع توفي على إثره وأحد أطفاله، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته.







المصدر - البيان