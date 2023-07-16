شاهد سلطان النيادي يكشف طريقة حلاقة الشعر في الفضاء

الوكيل الإخباري - كشف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، طريقة حلاقة الشعر في الفضاء، موضحًا إنهم يقصون شعرهم بأنفسهم أو بمساعدة الرواد الآخرين.

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وقال النيادي في تغريدة من داخل محطة الفضاء الدولية خلال مهمته العلمية، الكثير منكم يتساءل عن الحلاقة في محطة الفضاء الدولية، طبعًا ما في حلاقين، نحن نقص شعرنا ونحلق بأنفسنا أو بمساعدة الرواد الآخرين.



وكشف رائد الفضاء الإماراتي طريقة حلاقته للشعر خلال تواجده بالفضاء على متن المحطة الدولية، مستعرضًا كافة المعدات التي يستخدمها في ذلك، سائلاً المتابعين عن رأيهم في حلاقته.



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طبعا ما في حلاقين.. نحن نقص شعرنا ونحلق بأنفسنا أو بمساعدة الرواد الآخرين.. شو رأيكم في الحلاقة الفضائية؟ الكثير منكم يتساءل عن الحلاقة في محطة الفضاء الدولية.💇🏽‍♂طبعا ما في حلاقين.. نحن نقص شعرنا ونحلق بأنفسنا أو بمساعدة الرواد الآخرين.. شو رأيكم في الحلاقة الفضائية؟ pic.twitter.com/hySgZKuNJn July 14, 2023

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