شاهد.. سمكة قرش ميتة داخل مدرسة تثير الفزع في أمريكا

الوكيل الإخباري - أثار مشهد تعليق سمكة قرش ضخمة ميتة فزع طلاب مدرسة ثانوية أمريكية، بعد أن فوجئوا بها وهي ‏معلقة على عوارض خشبية.‏



وذكرت مدرسة بونتي فيدرا الثانوية أنه تم اكتشاف السمكة يوم الخميس الماضي، وتم إزالة جثتها، وأن المحققين حددوا 5 طلاب متورطين في الحادث، وفقا لموقع “WJXT” الأمريكي.



وأفاد أحد طلاب المدرسة أن الحادث جزء من مقلب كبير، بينما رجّح مكتب مأمور مقاطعة سانت جونز أنها مزحة مدرسية، بالنظر إلى أن تميمة المدرسة، وهي عبارة سمكة قرش.



وتم مشاركة صور القرش الميت على وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسي على تطبيق “سناب شات”.



وأكدت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية أنها تحقق في الحادث.

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pic.twitter.com/prXhToXdtV The St.John’s County School District confirms a shark was found hanging above a staircase at Ponte Vedra High School this morning. They don’t know who put it there. It was cut down and removed. @wjxt4 viewers sent us pics. A student I spoke with says it was a senior prank. #PVHS May 5, 2022

صوت بيروت انترناشونال