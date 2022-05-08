الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تطبيق عبر الهاتف يساعد على اكتشاف سرطان الجلد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزريقات

المطاعم السياحية تكشف عن التحدي الأكبر أمام القطاع في الأردن

محطة رصد نوعية الهواء في الحسا تسجل أعلى قراءة في كميات الغبار

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

زيارة نادرة للرئيس السوري إلى إيران

قرار رفع أسعار الفائدة 50 نقطة يدخل حيز التنفيذ

قرار من السيسي بخصوص المجلس الأعلى للسياحة

93 % من الشركات المدرجة في بورصة عمّان تلتزم بتزويد بياناتها

بلدية إربد الكبرى : 8 ملايين دينار تكلفة أعمال صيانة الشوارع

الأحد، 08-05-2022 02:22 م

شاهد.. سمكة قرش ميتة داخل مدرسة تثير الفزع في أمريكا

shark-attack-scientists-find-great-whites-with-liversripped-outby-deadly-ocean-killer-2


الوكيل الإخباري - أثار مشهد تعليق سمكة قرش ضخمة ميتة فزع طلاب مدرسة ثانوية أمريكية، بعد أن فوجئوا بها وهي ‏معلقة على عوارض خشبية.‏

وذكرت مدرسة بونتي فيدرا الثانوية أنه تم اكتشاف السمكة يوم الخميس الماضي، وتم إزالة جثتها، وأن المحققين حددوا 5 طلاب متورطين في الحادث، وفقا لموقع “WJXT” الأمريكي.

وأفاد أحد طلاب المدرسة أن الحادث جزء من مقلب كبير، بينما رجّح مكتب مأمور مقاطعة سانت جونز أنها مزحة مدرسية، بالنظر إلى أن تميمة المدرسة، وهي عبارة سمكة قرش.

وتم مشاركة صور القرش الميت على وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسي على تطبيق “سناب شات”.

وأكدت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية أنها تحقق في الحادث.

اضافة اعلان

 

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
queen-state-opening-parliament-z

ملكة بريطانيا تستعد للقيام بظهور علني الأسبوع المقبل

1200px-Mens_100m_finals_British_Champs_and_Olympic_Trials

شاهد..مسن أميركي يقطع 100 متر بزمن قياسي

Webp.net-resizeimage-14

شاهد..الشيف بوراك يقلق الجمهور حول وضعه الصحي

طك

اكشف عن خبايا شخصيتك في لمح البصر.. ماذا رأيت أولا؟

549899321651971706

'توفوا بسببك'.. سر رسالة وجدت قرب حريق شقة القاهرة!

GettyImages-885414472-2000

خطأ نرتكبه جميعاً.. متى عليكِ استبدال اسفنجة الجلي؟