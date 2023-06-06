الثلاثاء 06-06-2023
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الثلاثاء، 06-06-2023 11:41 ص

شاهد شجار بين سائقين في تركيا ينتهي بمفاجأة غير متوقعة

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الوكيل الإخباري - شهدت مدينة أنطاليا التركية، وهي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، شجارًا بين سائق حافلة وسائق دراجة نارية، الذي تحول إلى عراك بالأيدي بسبب خلاف حول أولوية الطريق.

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وفيما كان المارة يحاولون وقف الشجار، قام رجل ثالث بسرقة الدراجة النارية وفر بها.


وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الحادث، الذي وقع في منطقة إيتيلار في شارع آدم ديدي. ولم تصدر الشرطة أي بيان حول الحادث أو هوية السارق.


وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي السلطات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع حوادث السرقة في المدينة السياحية.

 

 

 

مزمز 

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