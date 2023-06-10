شاهد صانع 'محتوى' يكشف كيفية تفادي هجوم سمك القرش

الوكيل الإخباري - بعد قتله لسائح روسي في مدينة الغردقة المصرية كشف صانع محتوى عن كيفية تفادي هجوم سمك القرش.
وقال خلال مقطع فيديو: ” إذا شفت قرش لا تهرب أبدا، ولا تظل تخبط بقدمك، حتى لا يظن القرش أنك فريسة أو حيوان مجروح وضعيف”.
وأشار إلى أنه من الأفضل مواجهة سمكة القرش قائلا: ” لف نفسك وحط عينك في عين القرش، ثم تدفعه إلى الأسفل حتى يذهب إلى الجهة المقابلة”.
نصيحة اذا شفت قرش لا تخاف ولا تهرب 🦈— راشد الهاملي 🇶🇦 (@alhamli7705) June 9, 2023
بالعربي قوووو قلبك 😂😭 pic.twitter.com/d7KYJFL4CZ
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