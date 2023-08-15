شاهد لحظة إنقاذ طفلة بعد وقوفها على حافة النافذة بالطابق التاسع في روسيا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الروسية إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وقفت على حافة نافذة شقة على الطابق التاسع لمدة نصف ساعة في روسيا .

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ولاحظ المارة الطفلة الساعة 5 صباحا، واستدعوا الشرطة بشكل عاجل.

وكان يوجد في الشقة أخت الطفلة الكبيرة، التي رفضت في البداية فتح الباب للشرطة، ولكنها فتحته بعد نصف ساعة من محاولات إقناعها، وبعدها تم إنقاذ الطفلة على الفور.

معجزة.. انقاذ طفلة عمرها 3 سنوات في داغستان بعد وقوفها نصف ساعة على نافذة بيتها في الطابق التاسع pic.twitter.com/ujxEJFCGns August 14, 2023

روسيا اليوم