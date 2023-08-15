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الثلاثاء، 15-08-2023 12:28 م

شاهد لحظة إنقاذ طفلة بعد وقوفها على حافة النافذة بالطابق التاسع في روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الروسية إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وقفت على حافة نافذة شقة على الطابق التاسع لمدة نصف ساعة في روسيا .

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ولاحظ المارة الطفلة الساعة 5 صباحا، واستدعوا الشرطة بشكل عاجل.
وكان يوجد في الشقة أخت الطفلة الكبيرة، التي رفضت في البداية فتح الباب للشرطة، ولكنها فتحته بعد نصف ساعة من محاولات إقناعها، وبعدها تم إنقاذ الطفلة على الفور.

 

 

 

روسيا اليوم

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