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السبت، 14-01-2023 10:55 ص

شاهد لحظة اصطدام مجموعة من الدراجات النارية بسيارة مسرعة في السعودية

دراجات_نارية_2021


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد سيارة مسرعة تصطدم بعدد من سائقي الدراجات أثناء عبورهم تقاطع شارعين في القطيف.

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وظهر في الفيديو السيارة وهي تعبر الطريق وتصدم سائقي الدراجات النارية، وظهر أحدهم أسفل إطارات السيارة .


وأشارت مصادر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص من سائقي الدراجات وحالتهم مستقرة، حيث أصيبوا برضوض وخدوش.

 

 

 

المرصد

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