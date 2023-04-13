شاهد لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا

الوكيل الإخباري - عرقلت الشرطة في هولندا محتجًا وتمكنت من اعتقاله، بعد أن ركض وهو يصرخ باتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى جامعة أمستردام للعلوم في اليوم الثاني من زيارته الرسمية.

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ووقع الحادث، يوم الأربعاء، عندما وصل ماكرون مع الملك الهولندي ويليم ألكسندر إلى حديقة العلوم بالجامعة لزيارة مختبر الغازات الكمومية والمعلومات الكمية لمناقشة تكنولوجيا الكم.

وتصدى ضابط في الجيش والشرطة للمتظاهر قبل أن يتم تقييده ونقله إلى سيارة شرطة قريبة.

Un homme crie "On est là, on est là" à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'université d'Amsterdam avant d'être plaqué au sol pic.twitter.com/O3wevOxoUo April 12, 2023