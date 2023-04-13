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الخميس، 13-04-2023 09:47 ص

شاهد لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا

تغتغتغت


الوكيل الإخباري - عرقلت الشرطة في هولندا محتجًا وتمكنت من اعتقاله، بعد أن ركض وهو يصرخ باتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى جامعة أمستردام للعلوم في اليوم الثاني من زيارته الرسمية.

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ووقع الحادث، يوم الأربعاء، عندما وصل ماكرون مع الملك الهولندي ويليم ألكسندر إلى حديقة العلوم بالجامعة لزيارة مختبر الغازات الكمومية والمعلومات الكمية لمناقشة تكنولوجيا الكم.

 

وتصدى ضابط في الجيش والشرطة للمتظاهر قبل أن يتم تقييده ونقله إلى سيارة شرطة قريبة.

 


روسيا اليوم

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