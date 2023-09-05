شاهد لحظة سقوط خزان طائرة تركية من السماء فوق موقف سيارات

الوكيل الإخباري - شهدت أنقرة أمس الأثنين، واقعة سقوط خزان وقود إضافي من مقاتلة من طراز F-4 Phanton تابعة للقوات الجوية التركية.
وسقط الخزان فوق موقف سيارات مكشوف، ما أدى إلى تحطم بعض السيارات المتوقفة.
وتسببت الواقعة في حالة من الذعر بين المارة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية وفيات أو إصابات جراء الحادث.
أكدت وسائل إعلام تركية، أن خزان وقود طائرة عسكرية سقط على موقف للسيارات أثناء تحليقها، في العاصمة التركية أنقرة، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات. #لايت_برس #أخبار #العالم #متفرقات #العالم_العربي #تركيا #طائرة_عسكرية #انقرة_تركيا #اصابات #ضحايا pic.twitter.com/8b2oMkbDXp— لايت برس (@Lightpress66) September 5, 2023
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