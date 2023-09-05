شاهد لحظة سقوط خزان طائرة تركية من السماء فوق موقف سيارات

الوكيل الإخباري - شهدت أنقرة أمس الأثنين، واقعة سقوط خزان وقود إضافي من مقاتلة من طراز F-4 Phanton تابعة للقوات الجوية التركية.



وسقط الخزان فوق موقف سيارات مكشوف، ما أدى إلى تحطم بعض السيارات المتوقفة.

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وتسببت الواقعة في حالة من الذعر بين المارة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية وفيات أو إصابات جراء الحادث.

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