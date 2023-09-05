الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

منظمة دولية في الأردن تُعلن عن وظيفة براتب 1246 دينار شهرياً - رابط التقديم

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المؤمن عليهم غير الفعّالين

بلعاوي: المملكة ستشهد موجة بارتفاع إصابات فيروس كورونا الفترة القادمة

الطاقة: تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 30 بلدية في الأردن

إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في الخليل

أسعار الأرز عالمياً تصعد لأعلى مستوى لها منذ 15 عاماً وتخوفات من أزمة غذاء عالمية

الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس

العقبة تُطلق وثيقة تعهد بمنع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات

هل يتوقف قطار رفع الفائدة الأميركية مؤقتاً في ايلول الجاري؟

الإحصاءات: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن عام 2025

الثلاثاء، 05-09-2023 01:22 م

شاهد لحظة سقوط خزان طائرة تركية من السماء فوق موقف سيارات

نننن


الوكيل الإخباري - شهدت أنقرة أمس الأثنين، واقعة سقوط خزان وقود إضافي من مقاتلة من طراز F-4 Phanton تابعة للقوات الجوية التركية.

وسقط الخزان فوق موقف سيارات مكشوف، ما أدى إلى تحطم بعض السيارات المتوقفة.

اضافة اعلان


وتسببت الواقعة في حالة من الذعر بين المارة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية وفيات أو إصابات جراء الحادث.

 

 

صدى 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64f6bc85e9f13

عينات من تربة قمر المريخ إلى الأرض في 2030

GettyImages-1368958426

يهدف إلى التوعية والمساعدة.. هذه قصة 'اليوم العالمي للعمل الخيري'

2150219

إيلون ماسك بالثوب والغترة والعقال.. ما حقيقة الصورة ؟

64f5db0d4c59b736fd50d219

لسبب غريب.. زوجان يدمران جزءا من سور الصين العظيم

9867_0

اكتشاف موقع أثري في البيرو

ن

شاهد - حفل لكشف جنس الجنين ينتهي بمأساة أمام الضيوف في المكسيك

أخبار متعلقة
9999061524230815092037165~

مراهق امريكي ينجو من موت محقق بعد سقوطه من علو 30 مترا - صور