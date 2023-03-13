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الإثنين، 13-03-2023 01:11 م

شاهد لحظة سقوط سقف مدرسة على رؤوس طلاب عراقيين أثناء حصة دراسية

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الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو مرعب لا يوصف، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، لحظة سقط فيها سقف مدرسة في العراق.

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وأتى الحادث أثناء الدوام الرسمي وخلال تواجد التلاميذ داخل الحصة الدراسية.

 

كما وثّق الفيديو لحظة سقوط السقف منهاراً، فيما علت أصوات التلاميذ خوفاً.

 

إلا أن وسائل إعلام محلية كانت أشارت إلى أن السقف قد وقع بشكل جزئي، دون أن يتسبب بوقوع إصابات بين الطلاب.

 

وأضافت أن المعلمين عملوا على تجميع الصغار بالساحة، خوفا عليهم بعد وقوع الحادث.

 

وقد أثارت هذه الحادثة غضباً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإجراء أعمال صيانة دورية للمرافق العامة والمؤسسات التعليمية.


كما شددت التعليقات على الفيديو على أن مثل هذه الحوادث غير مقبولة على الإطلاق، خصوصا في بلد مثل العراق ينعم بالخيرات والثروات.

 

 

 

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