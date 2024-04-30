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الثلاثاء، 30-04-2024 12:47 م

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.56%

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الوكيل الاخباري - انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 1.56 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.21 مقابل 108.91 لنفس الفترة من عام 2023.اضافة اعلان



وانخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.92 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.33 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.65 بالمئة، وذلك عند مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بنفس الفترة من عام 2023 .


وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، انخفضت أسعار المنتجين الصناعيين في شهر آذار من هذا العام بنسبة 1.42 بالمئة، وصولا إلى النقطة 107.62 مقابل 109.17 لنفس الشهر من عام 2023.


وعلى الصعيد السلعي، فقد أسهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023، انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.66 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.32 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.08 بالمئة.


ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر آذار من العام الحالي بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى النقطة 107.62 مقابل 107.14 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.


وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.57 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.91 بالمئة، وأسعار الكهرباء 0.13 بالمئة.

 




 

 


 

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