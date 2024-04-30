الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

لماذا ينتخب الأردن نوابه في يوم الثلاثاء كل مرة؟

نتنياهو: تم البدء باجلاء الفلسطينيين من رفح ولن نقبل بتسوية

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الائتمان العسكري يطلق خدمة الربط الإلكتروني مع الأراضي والمساحة

المستقلة للانتخاب توضح حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية

الصناعة والتجارة: لا ارتفاع على أسعار الأرز بالأسواق المحلية

بإرتفاع عن العام الماضي .. 4345 مستعمرا اقتحموا الأقصى في عيد الفصح اليهودي

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب أنس الطيبة

74% من أطفال الأردن تعرضوا للعقاب البدني

المعايطة: الأردن القوي ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية وفق الدستور

الثلاثاء، 30-04-2024 12:53 م

مواطنون يطالبون بإيلاء المناطق السياحية في البلقاء المزيد من الاهتمام

Al-Salt-Cover.-Sami-tadros-jpeg-copy-1024x636


الوكيل الاخباري- طالب عدد من السياح والمتنزهين بضرورة إيلاء المناطق السياحية في محافظة البلقاء وخاصة مناطق زي وأم العمد وجلعاد، أهمية من قبل الجهات المعنية، كونها تستقطب الآلاف من المتنزهين خاصة في مثل هذا الوقت من كل عام وفي عطلة نهاية الأسبوع، نظرا لطبيعة المكان الخلابة ووجود الأشجار الحرجية والطبيعة الجميلة.

اضافة اعلان


وقال مروان الفاعوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العديد من المناطق الحرجية تشهد تراكما للنفايات بصورة مخالفة ومشوهة للمنظر العام، ما يتطلب تخصيص مواقع محددة للتخلص منها بعيدا عن مواقع التنزه.


وبين صلاح الزعبي، ان بلدية السلط الكبرى والمناطق التابعة لها لا تقوم بجمع وإزالة النفايات من تلك المناطق، خاصة مناطق جلعاد وأم العمد، ما أدى إلى تكدس النفايات بشكل كبير، لافتا إلى عدم وجود المنافع العامة اللازمة لخدمة السياح.


وأشار جعفر العواملة، إلى أن مناطق زي وأم العمد وجلعاد لا توجد فيها أية خدمات، خاصة فيما يتعلق بالنظافة التي باتت تشكل تهديدا للصحة والسلامة العامة في المنطقة، وسببا رئيسا لتكاثر وانتشار الحشرات وخاصة الذباب.
وطالب زيد العبادي، بتوفير دوريات أمنية دائمة خاصة خلال أيام العطل في تلك المناطق، بسبب قيام بعض الشباب بالاعتداء على السياح والمتنزهين والقيام بعمليات التشحيط في المنطقة.


من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، استعداد مجلس المحافظة للتعاون مع وزارة البيئة وبلدية السلط ومجلس الخدمات المشتركة في المحافظة، من خلال إطلاق مشروع بيئي يُعنى بالمحافظة على النظافة في منطقة جلعاد، لافتا إلى أن مدينة السلط تزخر بالعديد من نقاط الجذب السياحي وتمتاز بجملة من الخصائص السياحية والطبيعية التي تجعلها مقصدًا للسياحة الداخلية والخارجية، خاصة بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي.
وأضاف أن منطقة جلعاد تحديدًا تستضيف الآف المتنزهين في فصل الصيف، بسبب طبيعتها الخلابة ووجود الأشجار الحرجية فيها إلاّ أنها تفتقر للخدمات الأساسية والخدمات المتعلقة بالنظافة، حيث تشهد تراكمًا للنفايات بصورة مخالفة وتشوه المنظر العام، داعيا جميع الجهات والمؤسسات المعنية إلى ممارسة دورها كلٌ حسب اختصاصه وبالتشاركية مع مجلس المحافظة للحفاظ على نظافة المنطقة التي تعتبر مقصدا سياحيا هاما.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
559463_6_1714472300

الائتمان العسكري يطلق خدمة الربط الإلكتروني مع الأراضي والمساحة

1000466246

المستقلة للانتخاب توضح حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية

ممم

الصناعة والتجارة: لا ارتفاع على أسعار الأرز بالأسواق المحلية

4 (15)

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب أنس الطيبة

20191007134757522

74% من أطفال الأردن تعرضوا للعقاب البدني

1000466179

المعايطة: الأردن القوي ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية وفق الدستور

أخبار متعلقة
1713856365531

بلدية برقش تدعو المتنزهين للمحافظة على البيئة

وزارة التربية والتعليم

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

292272596_1698786237144896_5412364867929159610_n

بلدية السلط الكبرى تُجهز مصلى العيد الرئيسي