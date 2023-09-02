السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

ضبط 5500 طن ارز غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء

تعميم من وزارة التربية والتعليم للمديريات في المحافظات

إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام

الزراعة تكشف عن السعر المتوقع لتنكة زيت الزيتون

منظمة دولية تُقدم منح مالية وتدريب للأردنيين بشروط - رابط التقديم

الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

السبت، 02-09-2023 02:26 م

شاهد لحظة غرق مركب سياحي مصري في نهر النيل

11212121212565-768x396


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة غرق مركب سياحي في نهر النيل أمام قاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر جنوبي مصر.

اضافة اعلان

 

وأظهر المقطع، أحد المراكب النيلية المتهالكة وهو يغرق جزئيا، فيما لقى اثنان مصرعهما وإنقاذ الثالث.


وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة الإنقاذ النهري يفيد بغرق المركب النيلى المتوقف عن العمل منذ 10 سنوات، ويخضع للصيانة على ضفاف النيل، استعدادا للموسم السياحي الجديد.

 

تركيا الان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
bankstoll16-3-16 (1)

خوفا من التشرّد .. مسن أمريكي يسرق بنكا ليدفع إيجار منزله

maxresdefault-1-768x432

شاهد مغامر روسي يقفز بسيارته من مبنى إلى آخر.. والنهاية كارثية

60947648423604249a539745

شاهد ثور ضخم يركب سيارة ويثير جدلاً في ولاية نيبراسكا الأمريكية

khaligyoun73684

شاهد طائرة هليكوبتر أمريكية تتحطم في الجو

266340Image1-1180x677_d

التحقيق يكشف تفاصيل 'تدمي القلوب' في قضية الطفلة لين طالب

image (1)

مقتل امرأة حامل وجنينها برصاص الشرطة الأمريكية لهذا السبب- فيديو