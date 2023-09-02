شاهد لحظة غرق مركب سياحي مصري في نهر النيل

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة غرق مركب سياحي في نهر النيل أمام قاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر جنوبي مصر.

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وأظهر المقطع، أحد المراكب النيلية المتهالكة وهو يغرق جزئيا، فيما لقى اثنان مصرعهما وإنقاذ الثالث.



وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة الإنقاذ النهري يفيد بغرق المركب النيلى المتوقف عن العمل منذ 10 سنوات، ويخضع للصيانة على ضفاف النيل، استعدادا للموسم السياحي الجديد.

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