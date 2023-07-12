شاهد.. لص يسرق حقيبة فتاة بالقوة في البرازيل

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة سرقة لص حقيبة فتاة بالقوة أثناء سيرها في شارع عام بالبرازيل، لكن تفاجأ اللص بردة فعل سائق سيارة.



أظهر الفيديو اللص وهو يقود دراجة نارية ويعترض طريق الفتاة ويسرق حقيبتها، وبعد ذلك حاول الهروب، لكن قائد السيارة صدم الدراجة النارية عدة مرات، مما أجبر اللص على ترك الحقيبة والهرب. وتبين في الفيديو أن السائق توقف للاطمئنان على الفتاة بعد توقف اللص، ولم يتوقف عند ذلك، بل قاد سيارته للمطاردة اللاحقة للص.

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وتجسد هذه الحادثة أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة الجريمة، ويجب على الجميع الإبلاغ عن أي مخالفة أو جريمة يشاهدونها، وتعزيز الوعي بأهمية السلامة العامة والحفاظ على الأمن والأمان في المجتمع.

المرصد