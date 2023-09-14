شاهد لقطات صادمة لـ جثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مشهد مؤلم لجثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر بعد أن جرفتها الفيضانات من مدينة درنه بليبيا إلى البحر.
وأبان الفيديو تواجد الجثث فوق سطح البحر وتلاعب الأمواج بها، فيما يقول موثق الفيديو “لا حول ولا قوة إلا بالله”
في مشهد مؤلم جثث اطفال تطفو على سطح البحر بعد ان جرفتها الفيضانات من مدينة درنه في ليبيا الى البحر 💔— محمد الفيصل (@Mooh32a) September 14, 2023
تحذير المشهد حساس : pic.twitter.com/li4X6Rhw7G
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