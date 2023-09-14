الخميس 14-09-2023
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الخميس، 14-09-2023 03:45 م

شاهد لقطات صادمة لـ جثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر

عشرات-الجثث-لأطفال-تطفو-على-سطح-البحر-في-درنة-741x486


الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مشهد مؤلم لجثث أطفال ليبية تطفو على سطح البحر بعد أن جرفتها الفيضانات من مدينة درنه بليبيا إلى البحر.

وأبان الفيديو تواجد الجثث فوق سطح البحر وتلاعب الأمواج بها، فيما يقول موثق الفيديو “لا حول ولا قوة إلا بالله”

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