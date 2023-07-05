شاهد لقطات مذهلة تخطف أنظار العالم من فخامة كروز السعودية

الوكيل الإخباري - تتميز فخامة كروز السعودية بمظهرها الفريد والمدهش الذي لفت أنظار العالم، وتضم عددًا من المطاعم الفاخرة وتتراوح خدمات أقسامها بين الفخامة والترف الأعلى. كما تختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة.



تتميز غرف السفينة الداخلية بنوافذ تطل على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، وتتمتع الأجنحة الفاخرة بمميزات إضافية مثل توفير مساعد شخصي ومصاعد خاصة مدعومة بالبطاقات الممغنطة، بالإضافة إلى خدمات مفتوحة لتقديم الوجبات والمشروبات على مدار الساعة. كما يتمتع نزلاء الأجنحة بإستقبال خاص وسريع عند الوصول إلى السفينة.

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تضم السفينة أيضًا مسرحًا كبيرًا يقدم عروضًا متنوعة، إضافة إلى سوق صغير للتذكارات ومنطقة ألعاب فيديو ومسبحين، الأول مكشوف على ظهر السفينة والآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى مرافق أخرى.



وتعد فخامة كروز السعودية واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم، حيث توفر تجربة مميزة للسياح تجمع بين ثقافة المملكة وأفضل التجارب العالمية في تقديم العروض الترفيهية والموسيقية، بالإضافة إلى الأطباق الشهية والأطعمة. وتجسد السفينة جوهر الثقافة السعودية مع إضفاء لمسات خاصة تعكس تراث وطننا الأصيل، لتمنح السياح تجربة استثنائية ولا تُنَس.

برس بي