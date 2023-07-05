الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

السودان: مقتل 20 مدنيا بمعارك الخرطوم وأم درمان

إربد : أمسية أدبية حول تجربة الكاتب محمد الصمادي القصصية

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

توضيح حول صرف المستحقات المالية لمنحة أبناء الشمال والوسط

الأربعاء، 05-07-2023 12:49 م

شاهد لقطات مذهلة تخطف أنظار العالم من فخامة كروز السعودية

اغاغاغاقققب


الوكيل الإخباري - تتميز فخامة كروز السعودية بمظهرها الفريد والمدهش الذي لفت أنظار العالم، وتضم عددًا من المطاعم الفاخرة وتتراوح خدمات أقسامها بين الفخامة والترف الأعلى. كما تختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة.

تتميز غرف السفينة الداخلية بنوافذ تطل على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، وتتمتع الأجنحة الفاخرة بمميزات إضافية مثل توفير مساعد شخصي ومصاعد خاصة مدعومة بالبطاقات الممغنطة، بالإضافة إلى خدمات مفتوحة لتقديم الوجبات والمشروبات على مدار الساعة. كما يتمتع نزلاء الأجنحة بإستقبال خاص وسريع عند الوصول إلى السفينة.

اضافة اعلان


تضم السفينة أيضًا مسرحًا كبيرًا يقدم عروضًا متنوعة، إضافة إلى سوق صغير للتذكارات ومنطقة ألعاب فيديو ومسبحين، الأول مكشوف على ظهر السفينة والآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، بالإضافة إلى مرافق أخرى.


وتعد فخامة كروز السعودية واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم، حيث توفر تجربة مميزة للسياح تجمع بين ثقافة المملكة وأفضل التجارب العالمية في تقديم العروض الترفيهية والموسيقية، بالإضافة إلى الأطباق الشهية والأطعمة. وتجسد السفينة جوهر الثقافة السعودية مع إضفاء لمسات خاصة تعكس تراث وطننا الأصيل، لتمنح السياح تجربة استثنائية ولا تُنَس.

 

 

 

برس بي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
800px-Great_white_shark_south_africa

سمكة قرش تلاحق المصطافين على شاطئ فلوريدا - فيديو

121211

هكذا استعيدت جثث ضحايا 'تايتنك'

545454554

شاهد.. ركاب أمريكيون بقوا معلقين لساعات بالمقلوب في الهواء

ة

فلكياً.. الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 عاماً

817f5243-47ea-4863-b3f6-c7e93e8746cd-768x432

مشهد مؤثر لطفلة تُفاجئ أبيها في الحرم

لفل

لحظات مرعبة.. راكب بريطاني يحاول فتح باب الطائرة في الجو