شاهد لقطات مرعبة من فوهة بركان ثائر في هاواي

الوكيل الإخباري - ذكر مسؤولو هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن بركان “كيلاويا” في هاواي، الثاني بحجمه، بدأ في الثوران يوم الأربعاء بعد توقف دام لمدة 3 أشهر.

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وأوضح مرصد هاواي للبراكين التابع للهيئة، في بيان، أن هناك توهجًا تم اكتشافه في صور كاميرات رقمية تُبث على الإنترنت من قمة “كيلاويا” في وقت مبكر من الصباح، ما يشير إلى حدوث ثوران داخل فوهة “هاليما أوماو” في قمة “كالديرا”.



وأضاف المرصد أن الصور تُظهر تشققات في قاعدة الفوهة التي ولّدت تدفقات حمم بركانية على سطح أرضية الفوهة. وأشار المرصد إلى أن زيادة النشاط الزلزالي والتغيرات في أنماط تعرجات الأرض في القمة بدأت ليلة الثلاثاء، مما يشير إلى حركة الصهارة في باطن الأرض. وتتم جميع الأنشطة داخل منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية في جزيرة هاواي. وتم رفع مستوى التنبيه من البركان إلى حالة التحذير، وتم تحويل لون التحذير للحركة الجوية إلى الأحمر، ويقوم العلماء بتقييم الثوران والمخاطر المرتبطة به.

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