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السبت، 18-02-2023 02:52 م

شاهد ما حدث لسائق حفار سقط عليه عقار في زلزال تركيا

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية غير متوقعة لسائق حفار في مدينة أنطاكيا، عقب وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

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ويظهر الفيديو قيام السائق بمهامه حيث انهار عليه المبنى، لكن كتبت له النجاة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام.

وبحسب الفيديو فقد انهار المبنى فجأة على الحفار، حيث غطّاه الركام، حينما كان يباشر مهامه بجوار طريق سريع تجري عليه السيارات.

 

 

 

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