الثلاثاء 08-08-2023
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الثلاثاء، 08-08-2023 02:00 م

شاهد ما حدث لمنزل أمريكي على ضفة نهر بعد ذوبان الأنهار الجليدية

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الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو، انهيار منزل مكون من طابقين في ولاية ألاسكا شمالي غرب أمريكا؛ وذلك بسبب الفيضانات والمياه الهائجة، الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية بالولاية، والتي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

وأظهر الفيديو انهيار المنزل الواقع في مدينة جونو عاصمة ألاسكا، وانجرافه في نهر مندنهال.

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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث، حسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

 

 

 

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