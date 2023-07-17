شاهد راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار لهذا السبب

الوكيل الإخباري - أفادت الشرطة الأمريكية أنه تم تنفيذ هبوط اضطراري لطائرة صغيرة كانت تقل مسافرة، بعد أن تعرض الطيار – الذي يبلغ من العمر 79 عامًا – لحالة صحية طارئة خلال اقترابه من وجهته الأخيرة.

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وقع الحادث بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس، وأدى الهبوط العنيف خارج المدرج إلى كسر الجناح الأيسر للطائرة.

تم نقل الراكبين إلى المستشفى، فيما نُقِل الطيار جوًا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة.



وقد قادت مسافرة الطائرة في عملية الهبوط الاضطراري، ولم تتعرض لأي إصابات وخرجت من المستشفى بعد الحادث.



يجري حاليًا تحقيق في الحادث من قبل الشرطة وإدارة الطيران الفيدرالية. وكانت الطائرة بايبر ميريديان 2006 قد غادرت ولاية نيويورك في وقت سابق من نفس اليوم.



The passenger had no prior flying experience, but he landed the single-engine jet safely. #Gravitas | A passenger in the US landed a private plane after its pilot became incapacitated.The passenger had no prior flying experience, but he landed the single-engine jet safely. @palkisu brings you the story. pic.twitter.com/v9UlVCgpq8 May 11, 2022

روسيا اليوم