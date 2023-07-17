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الإثنين، 17-07-2023 11:02 ص

شاهد راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - أفادت الشرطة الأمريكية أنه تم تنفيذ هبوط اضطراري لطائرة صغيرة كانت تقل مسافرة، بعد أن تعرض الطيار – الذي يبلغ من العمر 79 عامًا – لحالة صحية طارئة خلال اقترابه من وجهته الأخيرة.

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وقع الحادث بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس، وأدى الهبوط العنيف خارج المدرج إلى كسر الجناح الأيسر للطائرة.
تم نقل الراكبين إلى المستشفى، فيما نُقِل الطيار جوًا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة.

وقد قادت مسافرة الطائرة في عملية الهبوط الاضطراري، ولم تتعرض لأي إصابات وخرجت من المستشفى بعد الحادث.


يجري حاليًا تحقيق في الحادث من قبل الشرطة وإدارة الطيران الفيدرالية. وكانت الطائرة بايبر ميريديان 2006 قد غادرت ولاية نيويورك في وقت سابق من نفس اليوم.

 

 

 

روسيا اليوم

 

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