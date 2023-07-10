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الإثنين، 10-07-2023 03:43 م

عمره 87 عاماً... قُتل عن طريق الخطأ في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - ذكرت الشرطة في ولاية نيويورك الأميركية أن مسلحاً يركب دراجة نارية قتل رجلاً يبلغ من العمر 87 عاماً وأصاب ثلاثة آخرين خلال إطلاقه النار بشكل عشوائي في منطقتين مختلفتين من مدينة نيويورك.

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وقال جوزيف كيني مساعد قائد الشرطة في مؤتمر صحفي، إن الرجل الذي يبلغ من العمر 25 عاماً اعتقل دون مقاومة. ولم تكشف الشرطة عن هويته، وقد تم العثور معه على مسدس عيار 9 ملم ودراجة صغيرة.

وسحبت إدارة شرطة نيويورك صورة المسلح من شريط فيديو وأرسلتها إلى هواتف الضباط الذين رصد بعضهم المشتبه به بعد حوالي ساعتين من عملية إطلاق النار الأول التي ارتكبها.

وقالت الشرطة إنها لا تعرف الدافع وراء الهجوم لكن يبدو أن أفعال الرجل كانت عشوائية.

وإجمالاً، قالت شرطة نيويورك إن هناك خمس عمليات إطلاق نار نفذها في منطقة بروكلين الشخص الذي كان يقود دراجة نارية، وأربعة في منطقة كوينز.

 

 

 

لبنان 24

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