شاهد ما فعله تمساح عملاق بموظف حديقة أمريكية

الوكيل الإخباري - “أغلق فمك أيها الوحش”، كان هذا لسان حال موظف في مزرعة للتماسيح بولاية كولورادو الأمريكية، وهو يربت على الفك العلوي لتمساح عملاق؛ محاولًا تهدئته، عقب هجومه على موظف آخر.

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وتحت عنوان “كاد يعض اليد التي تطعمه”، قالت صحيفة “نيويورك بوست”: نجا من الموت موظف بحديقة كولورادو جاتور في منطقة موسكا، بمقاطعة ألاموسا في ولاية كولورادو، حين هاجمه تمساح عملاق يُدعى “ألفيس”، يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، ويزن حوالي 272 كيلو جرامًا.





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