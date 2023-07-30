الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. السعودية تحبط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون قادمة من الأردن

التربية تكشف مستجدات تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

الدغمي: مخالفات السير في الأردن لم تحل الإزدحامات

عمليات إطفاء الحرائق في منطقة الريحانية بريف اللاذقية في سوريا

اعتباراً من اليوم .. إيقاف استقبال الطلبات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية

الامن العام : هكذا نضبط المركبات المنتهي ترخيصها

المياه تضبط توصيل خطوط مخالفة في عمان

الهند تطلق سبعة أقمار اصطناعية

تحويلات مرورية على طريق المطار بسبب أعمال الصيانة

الأمن العام : تغليظ العقوبات على هذه المخالفات المرورية

الأحد، 30-07-2023 01:12 م

شاهد ما فعله تمساح عملاق بموظف حديقة أمريكية

Worker-narrowly-escapes-being-bitten-by-600-pound-alligator-named-Elvis-768x512


الوكيل الإخباري - “أغلق فمك أيها الوحش”، كان هذا لسان حال موظف في مزرعة للتماسيح بولاية كولورادو الأمريكية، وهو يربت على الفك العلوي لتمساح عملاق؛ محاولًا تهدئته، عقب هجومه على موظف آخر.

اضافة اعلان


وتحت عنوان “كاد يعض اليد التي تطعمه”، قالت صحيفة “نيويورك بوست”: نجا من الموت موظف بحديقة كولورادو جاتور في منطقة موسكا، بمقاطعة ألاموسا في ولاية كولورادو، حين هاجمه تمساح عملاق يُدعى “ألفيس”، يبلغ طوله حوالي 4 أمتار، ويزن حوالي 272 كيلو جرامًا. 

 

 

سبق 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فلفلفلفل

شاهد ما حدث لعامل توصيل حين خالف التعليمات في احدى الدول

66635288-47313184

اكتشاف سفينة رومانية غارقة بالبحر المتوسط مليئة بـ'الفخار الثمين' - صورة

270919

استخدامات متعدّدة للمناديل الورقية في أعمال المنزل

image (1)

روبوتات فائقة الذكاء تحت الماء

688aac33-263c-4f55-a09a-04d3c82b7359-768x432

شاهد شاب يطير من داخل سيارته بعد اصطدامه بسيارة أخرى في احدى الدول

صقور-صقر-شاهين

شاهد.. شاب يداعب صقر وعندما حاول تقبيله كانت المفاجأة في احدى الدول