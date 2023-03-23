الخميس 23-03-2023
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الخميس، 23-03-2023 01:20 م

شاهد .. مدفع رمضان قبل 42 عاما في السعودية

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الوكيل الإخباري - تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لمدفع رمضان في عام 1402هـ بمدينة بلجرشي.

وذكر متداولو المقطع أن بهذه الطريقة القديمة يتم إعلام المواطنين بدخول شهر رمضان المبارك، وكذلك وقت الإفطار والإمساك عن الطعام حينها.

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يذكر أن المحكمة العليا في المملكة أعلنت أن يوم الأربعاء هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان، وأن يوم غد غرة شهر رمضان 1444.

 

 

صدى 

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