شاهد .. مدفع رمضان قبل 42 عاما في السعودية

الوكيل الإخباري - تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لمدفع رمضان في عام 1402هـ بمدينة بلجرشي.
وذكر متداولو المقطع أن بهذه الطريقة القديمة يتم إعلام المواطنين بدخول شهر رمضان المبارك، وكذلك وقت الإفطار والإمساك عن الطعام حينها.
يذكر أن المحكمة العليا في المملكة أعلنت أن يوم الأربعاء هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان، وأن يوم غد غرة شهر رمضان 1444.
فيديو قديم لمدفع رمضان عام ١٤٠٢ه بمدينة بلجرشي ..— نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) March 22, 2023
بهذه الطريقة القديمة يتم معرفة دخول شهر رمضان المبارك من الأهالي والمواطنين في المدن ، وكذلك وقت الإفطار والإمساك عن الطعام قديماً .. pic.twitter.com/nXHtLt64Il
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