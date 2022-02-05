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السبت، 05-02-2022 08:08 ص

شاهد..معركة شرسة بين حيتان الأوركا القاتلة والحوت الأزرق

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الوكيل الإخباري - رصد علماء حادثة نادرة جدا، حيث قام سرب من حيتان الأوركا الملقبة بـ"سفاح الأعماق"، بتنفيذ هجوم جماعي على أكبر مخلوقات الأرض، الحوت الأزرق، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها.

ووثق الباحثون قيام حيتان الأوركا القاتلة بالهجوم على حوت أزرق وعضه من عدة مناطق وخنقه ثم التهامه، في ظاهرة تعد إلى يومنا هذا نادرة الرصد.

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وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Marine Mammal Science العلمية، بدت عمليات الهجوم وحشية جدا، حيث قفزت الأوركا على رأس الحوت الأزرق، وسحبته إلى أعماق الماء، والتهمت جزءا من لسانه وهو حي.

 

 

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