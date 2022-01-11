الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 11:51 ص

كائن يملك أكبر لسان بالعالم ويأكل 6 ملايين ضحية يوميا - صورة

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الوكيل الإخباري - يحوز الحوت الأزرق على أكبر لسان في العالم، بالإضافة  إلى عدد من المراكز المتقدمة في عالم الطبيعة، كأكبر مخلوق عاش منذ الأزل، بالإضافة لامتلاكه أكبر قلب في العالم.

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بحسب موقع "coolantarctica" المتخصص في الحيتان، يستهلك الحوت الأزرق البالغ ما نسبته 3 إلى 4% من وزن جسمه على شكل وجبة الكريل يوميا، أي إنه بالنسبة للحوت الأزرق الذي يبلغ وزنه 150 طنا، فإن هذا يعني 6 أطنان من الغذاء يوميا تتكون من نحو 6 ملايين سمكة كريل.

 




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