شاهد مغامر روسي يقفز بسيارته من مبنى إلى آخر.. والنهاية كارثية

الوكيل الإخباري - نجا مغامر روسي شهير من الموت بأعجوبة، بعد فشل محاولته القفزَ بالسيارة من منحدر على أحد الأسطح المرتفعة إلى سطح مبنى مجاور في كارمادون، أوسيتيا الشمالية، لتنتهي مغامرته بكارثة.



وفي التفاصيل: حسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد أقدم يفغيني تشيبوتاريف، البالغ من العمر 32 عاما، على تجربة حركة خطرة بسيارته بين سطحَيْ مبنيين؛ حيث قرّر القفز بسيارته البيضاء من سطح مبنى 5 طوابق لسطح مبنى آخر. ويبدو أن المغامر الروسي ارتكب خطأً في حسابات المسافة، وفشل في زيادة السرعة بدرجة كافية على المنحدر الخاص للقفز من خلاله.

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لذلك سقطت السيارة على الأرض، واصطدمت في البداية بكامل قوتها بجدار المبنى المقابل، قبل أن تسقط مسافة 50 قدما أخرى “أكثر من 15 مترا” على الأرض.



وأصيب تشيبوتاريف بجروح جراء الحادث، وظهرت ساقه ملطّخة بالدماء.



وسرعان ما وقف تشيبوتاريف على قدميه، على الرغم من أنه لا يزال مصابا بجروح خطيرة، ثم كتب عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “كدت أموت. أنا ذاهب إلى المستشفى، لكن كما تعلمون لن أتوقّف”.

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