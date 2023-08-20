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الأحد، 20-08-2023 10:01 ص

شاهد امرأة تلتقط صورة مع صاروخ قبل لحظات من وقوع كارثة في اوكرانيا

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الوكيل الإخباري - بينما كانت تتهيأ امرأة لالتقاط صورة في وسط مدينة تشيرنيهيف، باغت صاروخ باليستي ضخم مبنى خلفها محدثا دمارا بالغا في المدينة التي تقع في شمال أوكرانيا على الحدود مع بيلاروسيا.

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ووثق مقطع الفيديو القصير الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له "تشيرنيهيف"، أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة ما يناهز نحو 110 آخرين من بينهم أطفال.


ويظهر في الفيديو فتاة تستعد لالتقاط صورة قبل لحظات قليلة من سقوط الصاروخ على مبنى خلفها، وتصاعد سحابة اللهب والدخان قبل انقطاع المقطع المرعب.

 

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو قصيرا يظهر السيارات التالفة والساحة المليئة بالحطام، وحجم الأضرار الواقع، ملقيا باللوم على روسيا.

 

 

 

 

 

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