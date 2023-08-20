شاهد امرأة تلتقط صورة مع صاروخ قبل لحظات من وقوع كارثة في اوكرانيا

الوكيل الإخباري - بينما كانت تتهيأ امرأة لالتقاط صورة في وسط مدينة تشيرنيهيف، باغت صاروخ باليستي ضخم مبنى خلفها محدثا دمارا بالغا في المدينة التي تقع في شمال أوكرانيا على الحدود مع بيلاروسيا.



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ووثق مقطع الفيديو القصير الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له "تشيرنيهيف"، أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة ما يناهز نحو 110 آخرين من بينهم أطفال.



ويظهر في الفيديو فتاة تستعد لالتقاط صورة قبل لحظات قليلة من سقوط الصاروخ على مبنى خلفها، وتصاعد سحابة اللهب والدخان قبل انقطاع المقطع المرعب.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو قصيرا يظهر السيارات التالفة والساحة المليئة بالحطام، وحجم الأضرار الواقع، ملقيا باللوم على روسيا.

Chernihiv. The historical heart of the old city. A beautiful summer Saturday. They targeted a theatre, just as in Mariupol. This time, it wasn't a bomb, but a russian missile. Civilians, including children, have been injured and killed. Another "important military target" was… pic.twitter.com/oDuH4AawDb August 19, 2023





Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h August 19, 2023

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