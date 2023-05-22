شاهد مواطن سعودي يوثق آثار صاعقة ضربت منزله

الوكيل الإخباري - وثق مواطن سعودي مقطع فيديو لآثار صاعقة ضربت منزله، حيث تسببت في أضرار بأحد أركان المنزل.

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وأظهر الفيديو، آثار الصاعقة القوية التي ضربت أحد أركان المنزل، وتسببت في انهيار جزء صغير من الجدار أعلى السطح.



وأبان الفيديو، تساقط عدد من الحجارة على الأرض، فيما أوضح صاحب المنزل أن هذه التلفيات ناتجة عن صاعقة ضربت ركن المنزل.

المرصد