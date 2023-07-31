الإثنين 31-07-2023
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الإثنين، 31-07-2023 12:06 م

شاهد موقف مؤثر لأب مصاب بالزهايمر تذكر ابنته يوم زفافها في أحدى الدول

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الوكيل الإخباري - أثار موقف مؤثر لأب مصاب بمرض الزهايمر تذكر أبنته في يوم زفافها تفاعلًا واسعاً.

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وكانت الابنة تجلس جوار أبيها بالفستان الأبيض يتحدثان سويا ويمازحان بعضهما البعض ولكنه كان يتحدث ويتعامل معها كأنها شخص غريب عنه.


وفجأة وهما يمزحان نظر الأب إليها وقد تغيرت ملامحه ثم ذكر اسمها بحب واشتياق كأنه يراها لأول مرة لتصدم الفتاة وجميع المتواجدين من شدة الفرحة.


وكانت الفتاة لا تسعها الفرحة حينما تذكرها والدها في هذا اليوم المهم بالنسبة إليها لينظر الأب إليها قائلاً ” تبدين جميلة”، فترد قائلة ” إنه اليوم يا أبي نعم”

 

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