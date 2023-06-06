الثلاثاء 06-06-2023
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الثلاثاء، 06-06-2023 12:59 م

شاهد هندي يحمل زوجته ويقفز بها تحت عجلات القطار لسبب غريب

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الوكيل الإخباري - زوج هندي من مدينة كيرلا حاول اصطحاب زوجته معه إلى الدار الأخرة بسبب حبه الشديد لها. قام الزوج بحمل زوجته ومحاولة الانتحار تحت عجلة القطار، رغم رفضها لهذا الفعل.

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ووفقًا لفيديو متداول، قام الزوج بحمل زوجته في لحظة مرور القطار وقفز تحته في محاولة للانتحار معًا، وذلك بسبب حبه الشديد لها، على أمل أن يتجسدا مرة أخرى في حياة جديدة.


وبعد الحادث، نجت الزوجة ببعض الرضوض، فيما فقد الزوج ساقيه بسبب قربه من عجلات القطار، ولكن الاثنين بقيا على قيد الحياة.

 

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