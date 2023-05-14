الأحد 14-05-2023
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الأحد، 14-05-2023 11:10 ص

علامة تنبه لبلوغ شخص مرحلة الانتحار

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الوكيل الإخباري - رصد باحثون من كلية الطب بجامعة بوسطن علامة يمكنها أن تنبه لبلوغ شخص ما مرحلة الانتحار أو وجود خطر الانتحار حول أحد الأشخاص، ما يساعد في تمكين العلاجات التدخلات المنقذة للحياة.

وجد العلماء في ورقة بحثية، نشرت أول من أمس، دورية «مجلة الاضطرابات العاطفية»، أن ثمَّة تغيرات تحدث في الدماغ بعد محاولة الانتحار، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالضغوط المحيطة بمحاولة الانتحار، أو بسبب صدمة محاولة الانتحار نفسها، وهذا من شأنه أن يشير إلى أن محاولات الانتحار نفسها تؤثر على الدماغ، ما قد يزيد من مخاطر الانتحار في المستقبل. 

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