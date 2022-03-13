شاهد.. وسط الدمار أوكرانية تعزف على البيانو

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو، لأم أوكرانية جلسة عدة دقائق في منزلها الذى تعرض للقصف، لتلعب أغنية واحدة أخيرة على البيانو بعد ساعات من تعرض منزلها لهجمات روسية.

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وسارعت إيرينا مانيوكينا، البالغة من العمر 48 عامًا، إلى منزل عائلتها في بيلا تسيركفا، أكبر مدينة في كييف أوبلاست، بعد أن علمت أن ابنتها كارينا البالغة من العمر 16 عامًا نجت من صاروخ سقط على بعد 30 قدمًا من منزلهم، وفقا لموقع نيويورك بوست.



وعادت الأم لطفلين، إلى منزلها من السوق المحلي لتجده مدمرًا، مع تطاير الأبواب ومفصلاتها وتناثر الزجاج على الأرض، بالإضافة إلى آثار حريق في غرفة ابنها أنطون البالغ من العمر 23 عامًا.



ولكن وسط الدمار، توقفت إيرينا لحظة لتودع منزلها والمدينة التي ولدت فيها مع تكريم مؤثر لبيانوها، والذي كان بشكل مثير للدهشة في حالة شبه مثالية وسط الأنقاض.



التقطت الطفلة كارينا، أنفاسها بعد اللحظات المفجعة أثناء القصف، في مقطع فيديو انتشار بشكل كبير على “تيك توك”، وفقًا لما ذكرته Kennedy News ، وذلك عندما صعدت والدتها للتخلص من حطام الغبار الموجود على مفاتيح البيانو، وبدأت في عزف لحن جميل.



وقالت كارينا: “لقد بدأت اللعب ليس فقط للاسترخاء، ولكن لتجميع أفكارها وداعًا للمنزل، وأيضًا لتذكر اللحظات الجيدة التي كانت في منزلنا”.



في مرحلة ما، بدت إيرينا غارقة في مشاعرها وتتوقف لتأخذ نفسًا عميقًا وتكتسب رباطة جأشها قبل الاستمرار في عزف الموسيقى، وفي لحظة عاطفية غامرة، تتحرك الكاميرا خلال الفيديو بعيدًا لتظهر الأم وهي محاطة بحطام منزلها.





صوت بيروت انترناشونال

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