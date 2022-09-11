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الأحد، 11-09-2022 11:27 ص

شبيهة الملكة إليزابيث تتخلى عن وظيفتها احترامًا لوفاتها

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الوكيل الإخباري-قررت شبيهة الملكة إليزابيث “ماري رينولدز”، التي جسدت شخصية الملكة الراحلة بعدة أعمال فنية طيلة السنوات الماضية، التخلي عن وظيفتها احتراما للملكة، حسب وصفها.

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“رينولدز” (89) التي اشتهرت بتمثيل شخصية ملكة بريطانيا الراحلة عن عمر ناهز 96 عاما، ظهرت في العديد من برامج التلفزيون والأفلام لعقود متقمسة شخصية “إليزابيث الثانية”، بما في ذلك الفيلم الكوميدي Bullseye وسلسلة Doctor Who عام 1988.


وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار dailystar” البريطانية، فإنه بعد وفاة الملكة التي حكمت بريطانيا لـ70 عاما، فقد قررت ماري إنهاء وظيفتها للأبد دون رجعة في قرارها.


وقالت شبيهة الملكة الشهيرة، إنها كانت محظوظة لتبدو مثل إليزابيث، “لكن وظيفتها كشبيهة للملكة قد انتهت بوفاتها” حسب قولها.

 

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