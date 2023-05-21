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الأحد، 21-05-2023 12:11 م

شجار عنيف بين المعازيم في حفل زفاف في تركيا - صور

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الوكيل الإخباري - وقع شجار عنيف بقاعة أفراح في مدينة بورصة التركية.

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وخلال الشجار كانت الطاولات والكراسي تتطاير في الهواء على الكاميرات في القاعة.

وكشفت الصحف التركية أن داخل أروقة قاعة الزفاف الواقعة في منطقة أراياتاجي في منطقة يلدريم ، تشاجر أحد الضيوف الذي جاء إلى حفل الزفاف مع الضيوف الآخرين.

 

وتحولت المُشادة اللفظية إلى عراك بين المعازيم.

وتمكنت فرق الشرطة التي وصلت لاحقا إلى المكان من فض الشجار الذي تسببت في إلغاء حفل الزفاف.

 

 


 


 


 

 

لبنان 24

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