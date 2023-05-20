شاهد بالفيديو.. مشهد غريب جدّاً في سماء تركيا

الوكيل الإخباري - رصد مقطع فيديو، منتشر على موقع تويتر، أريكة تطير في السماء بسبب إعصار قوي يضرب عدة مناطق في تركيا.



وقال موقع "نيكستا" إن الرياح الشديدة حملت أريكة ورمت بها من إحدى شرفات المنازل المرتفعة في مدينة أنقرة.



وأضاف: "لا، هذه ليست معجزة، انظروا كيف انتهى الأمر بالأريكة في الهواء".



وكشفت تقارير محلية تركية أن الأمطار الغزيرة والعواصف أثرت بشكل كبير على العاصمة، خاصة في مناطق "سينجان" و"جولباشي" و"إتيميسجوت".



وأوضحت أن الأمطار أدت إلى تعطل حركة المرور وتشكل الفيضانات في المناطق المذكورة.



كما تسببت الرياح القوية، التي كانت تهب من الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، في حدوث سحابة من الغبار في المدينة، وتطاير بعض الأشجار.

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No, this is not a miracle: because of the strongest hurricane in A flying sofa was spotted in the sky over the capital of #Turkey No, this is not a miracle: because of the strongest hurricane in #Ankara , minarets fell and the roofs of buildings flew away. How the sofa ended up in the air is an open question. pic.twitter.com/NM5z0UoDRq May 18, 2023

سكاي نيوز