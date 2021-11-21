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الأحد، 21-11-2021 09:42 م

شجرة شهيرة تصيب بالعمى في السعودية

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الوكيل الإخباري-حذر استشاري سعودي من شجرة شهيرة في المملكة السعودية، تنتشر في المناطق البرية وتفرز أوراقها مادة قد تصيب الإنسان بالعمى فورا. وخلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على "تويتر"، حذر الدكتور حافظ الفالح استشاري طب وجراحة العيون والليزك في السعودية، من الشجرة الخطيرة.

ووفقا لصحيفة الوطن السعودية، كشف الفالح عن اسم الشجرة الخطيرة التي تنتشر في المناطق البرية في المملكة العربية السعودية وتعرف بـ "العْشَر"، وأكد أن تلك الشجرة يمكن أن تصيب الإنسان بالعمى.

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وصرح بأن الشجرة ومن خلال أوراقها تفرز الشجرة مادة حليبية خطيرة ضارة جدا على العين، فإذا لامستها أو دخلت بها قد تصيب بالعمى.
وأوضح الفالح أن المادة الحليبية لها تأثير مؤذ لقرنية العين، ناصحا بعدم اقتراب الكبار أو الأطفال منها.

 

 

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