الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

31 وفاة و11254 إصابة كورونا في الاردن اليوم

قرار هام لوزير العمل عن العمّال غير الأردنيين والفتيات العاملات في البارات والأندية الليلية - وثائق

وفاة النائب السابق عزيز العبيدي

صناعة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

أردنية تستحدث مشروعاً لصناعة زبدة الفول السوداني

الخارجية: ترتيبات لنقل جثمان شاب أردني توفي دهساً في مصر

هام من الضمان حول زيادة الراتب الخاضع للاقتطاع - تفاصيل

الإثنين، 21-02-2022 12:46 م

شرطة بريطانيا تكتشف هيكل امرأة بشقة في لندن

1-1479515


الوكيل الإخباري - اكتشفت الشرطة البريطانية رفات سيدة في لندن، بعد إبلاغ الجيران عن رائحة كريهة مستمرة منذ نحو عامين.

أن شرطة لندن عثرت على بقايا هيكل عظمي لامرأة تبلغ حوالي 60 عاما، داخل شقة في منطقة بيكهام بالعاصمة البريطانية، قبل يومين.

اضافة اعلان

 

ومما أثار الريبة في القضية أن صندوق بريد المرأة كان مليئا بالرسائل دون أن تقدم هي أو أي شخص آخر على أخذ تلك الرسائل.

وكان الجيران يشكون من رائحة كريهة في المبنى، الذي كانت تسكن فيه السيدة الميتة، منذ أكتوبر عام 2019.


لكن ضباط الشرطة لم يشقوا طريقهم صوب شقة السيدة المتوفية إلا قبل يومين.

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
616273c64c59b745dd06d431

قطر..راكب يحاول فتح باب طائرة والقفز من ارتفاع 12 ألف متر - فيديو

image (4)

ألاسكا..بيع حجر عقيق يزن 12 ألف قيراط بـ 144 ألف دولار

forest-800x549

سنغافورة.. قصة رجل عاش في الغابة 30 سنة

c949e082-f790-44d9-b46d-50aaf52bc87f_16x9_600x338

عقوبة قاسية تنتظره.. لتأديب أولاده عاقب بلدة بأكملها

f21032502

شاهد..سائق دراجة يسرق هاتف محمول من فتاة ويفر هاربا في مصر

1-1503180

أمريكا..قصة عائلة أغرب من الخيال كل شيء فيها توائم