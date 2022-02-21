شرطة بريطانيا تكتشف هيكل امرأة بشقة في لندن

الوكيل الإخباري - اكتشفت الشرطة البريطانية رفات سيدة في لندن، بعد إبلاغ الجيران عن رائحة كريهة مستمرة منذ نحو عامين.



أن شرطة لندن عثرت على بقايا هيكل عظمي لامرأة تبلغ حوالي 60 عاما، داخل شقة في منطقة بيكهام بالعاصمة البريطانية، قبل يومين.



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ومما أثار الريبة في القضية أن صندوق بريد المرأة كان مليئا بالرسائل دون أن تقدم هي أو أي شخص آخر على أخذ تلك الرسائل.





وكان الجيران يشكون من رائحة كريهة في المبنى، الذي كانت تسكن فيه السيدة الميتة، منذ أكتوبر عام 2019.



لكن ضباط الشرطة لم يشقوا طريقهم صوب شقة السيدة المتوفية إلا قبل يومين.



سكاي نيوز

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