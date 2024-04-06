صاحبة لقب أطول قدمين في العالم.. من هي؟ صورة

الوكيل الإخباري - روت صاحبة لقب أطول ساقين في العالم، ماسي كورين، كيفية مكافحتها للعثور على ملابس تناسبها والصعوبات التي تواجهها.

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ويبلغ طول كل من ساقي كورين أربعة أقدام ونصف تقريبا، وحملت الرقم القياسي لمدة أربع سنوات متتالية لأطول أنثى في العالم.



ونشرت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، والتي يبلغ طولها 6 أقدام ونصف، عبر حسابها على منصة تيك توك بعد مشاركتها مقاطع فيديو لنفسها أظهرت من خلالها طولها المذهل.



وكشفت كورين أنها تلقت الكثير من ردود الفعل المتباينة، حيث قارنها البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصيات من أفلام الرعب، لكنها ادعت أنها تحب أن تكون فريدة ومميزة عن البقية.





لبنان 24

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