صبي أسترالي يستفيق من غيبوبة بعد نجاته من حادث مروحية

الوكيل الإخباري - استفاق صبي أسترالي (10 أعوام) كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل أسبوعين- عندما اصطدمت مروحيتان، في حادث أودى بحياة أربعة أشخاص- واستيقظ من غيبوبة في المستشفى وأمسك بيد والده، حسبما أفاد كاهن أسرته.

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ما زال الصبي ويدعى نيكولاس تادروس راقدا في مستشفى كوينزلاند للأطفال في بريزبين، حيث وصف الطاقم الطبي حالته اليوم الإثنين بأنها ”حرجة ولكنها مستقرة”.



لقيت فانيسا تادروس ( 36 عاما) والدة الطفل حتفها في الحادث الذي شهد تصادم المروحيتين اللتين تتبعان متنزه ”سي ورلد” الترفيهي، وكانتا تقومان برحلات ترفيهية في الثاني من يناير الجاري، في مدينة غولد كوست السياحية على بعد 80 كيلو مترا جنوبي بريزبين.



تم دفن الأم اليوم الإثنين بعد إقامة جنازة قرب منزل الأسرة غرب سيدني.



أما باقي الضحايا الذين بقوا في المستشفى فهما أم (33 عاما) وابنها (9 سنوات)، وحالتهما الصحية مستقرة بحسب تقارير المستشفى. .



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