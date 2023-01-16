الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

البدء بإجراءات استحداث مكتب لديوان الخدمة المدنية في الطفيلة

تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

الإثنين، 16-01-2023 10:36 ص

صبي أسترالي يستفيق من غيبوبة بعد نجاته من حادث مروحية

image


الوكيل الإخباري -  استفاق صبي أسترالي (10 أعوام) كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل أسبوعين- عندما اصطدمت مروحيتان، في حادث أودى بحياة أربعة أشخاص- واستيقظ من غيبوبة في المستشفى وأمسك بيد والده، حسبما أفاد كاهن أسرته.

اضافة اعلان

 

ما زال الصبي ويدعى نيكولاس تادروس راقدا في مستشفى كوينزلاند للأطفال في بريزبين، حيث وصف الطاقم الطبي حالته اليوم الإثنين بأنها ”حرجة ولكنها مستقرة”.


لقيت فانيسا تادروس ( 36 عاما) والدة الطفل حتفها في الحادث الذي شهد تصادم المروحيتين اللتين تتبعان متنزه ”سي ورلد” الترفيهي، وكانتا تقومان برحلات ترفيهية في الثاني من يناير الجاري، في مدينة غولد كوست السياحية على بعد 80 كيلو مترا جنوبي بريزبين.


تم دفن الأم اليوم الإثنين بعد إقامة جنازة قرب منزل الأسرة غرب سيدني.


أما باقي الضحايا الذين بقوا في المستشفى فهما أم (33 عاما) وابنها (9 سنوات)، وحالتهما الصحية مستقرة بحسب تقارير المستشفى. .

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
58d74b64-1e71-4dc5-8a29-904b42853d6d

طائرة نيبال.. سيدة تنشر آخر سيلفي لها قبل الحادث بلحظات - صورة

طفل-يحمل-مسدس-اطلاق-نار

بالفيديو..رضيع يتجول بمسدس محشو ويسحب الزناد في أمريكا

تخزين ١

اشترى وحدة تخزين فعثر على عائلة مقتولة بداخلها في أمريكا

14000000-768x362

صخور ضخمة تتساقط على عقبة التوحيد دون إصابات في السعودية - فيديو

230686

شاهد مسعفان يعاملان مريضا بطريقة وحشية في أمريكا

download

شاهد الجبال تتحول إلى اللون الأخضر في مكة بعد هطول الأمطار الغزيرة