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الخميس، 19-01-2023 11:23 ص

صبي أمريكي يتعافى بأعجوبة بعدما مزقت الكلاب 70% من فروة رأسه - صور

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الوكيل الإخباري - بدأ صبي أمريكي بالتعافي شيئاً فشيئاً بعدما تعرض لهجوم شرس من مجموعة من الكلاب أدى إلى تمزيق جزء كبير من فروة رأسه.

جاستن غيلستريب صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، تعرض لهجوم من ثلاثة كلاب في الحي الذي يقطنه في ولاية جورجيا، وهو يتعافى من الهجوم الذي أدى إلى فقدان 70٪ من فروة رأسه.

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ووفقاً لما قاله المسؤولون، فإن جاستن كان يركب دراجته خارج منزله يوم الجمعة عندما تحررت كلاب الصيد الثلاثة التي يملكها جاره، وطاردته وقامت بسحبه من الطريق إلى حفرة قريبة وبدأت بتمزيق فروة رأسه وأذنيه وصدره وساقيه.

عثر عليه أقاربه بعد دقائق مستلقياً بلا حول ولا قوة في التراب، وقالت والدته إيريكا أوغوستا كرونيكل أن والدتها هي التي عثرت عليه، حيث كانت الدماء تنزف من كل مكان في جسمه.

 

واتُهم مالك الكلاب، بيرت بيكر، بالسلوك المتهور لأنه اعترف أيضاً بأن كلابه تحب مطاردة الدراجات. وكان بيكر موضوع العديد من الشكاوى لأن حيواناته هاجمت أناساً آخرين من قبل، وعلى إثر هذه الحادثة قام بيكر بتسليم كلابه الثلاثة المتوحشة إلى جانب أربعة كلاب أخرى، إلى السلطات، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 


 

 


 


 

 

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