صراصير 'الليل' تغزو منطقة في نيفادا الأميركية - فيديو

الوكيل الإخباري - إجتاحت صراصير الليل الحمراء بعض المناطق في ولاية نيفادا الأميركية.
وأظهر فيديو من مدينة إلكو الطرق وجدران المنازل مغطاة بآلاف هذه الحشرات.
*لغز غامض يحتاج لتفسير.. شاهد ملايين الصراصير تغزو بلدة أميركية.*— heba Afif (@heba_afif) June 16, 2023
غزت ملايين صراصير المورمون بلدة صغيرة في ولاية نيفادا، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة الأميركية وطرقها، مما جعل الوصول إلى المستشفيات مسألة صعبة.
وهذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام👇 pic.twitter.com/D0gmsaBkYj
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