السبت 17-06-2023
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السبت، 17-06-2023 10:59 ص

صراصير 'الليل' تغزو منطقة في نيفادا الأميركية - فيديو

صرصور-الليل-كيف-اتخلص-منه


الوكيل الإخباري - إجتاحت صراصير الليل الحمراء بعض المناطق في ولاية نيفادا الأميركية.

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وأظهر فيديو من مدينة إلكو الطرق وجدران المنازل مغطاة بآلاف هذه الحشرات.

 

 

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