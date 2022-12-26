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الإثنين، 26-12-2022 11:15 ص

صربيا.. انحراف قطار عن القضبان يتسبب في تسمم 51 شخصا

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الوكيل الإخباري - أصيب 51 شخصاً بالتسمم، بعد انحراف قطار ينقل الأمونيا، وتسرُّب حمولته جنوب شرقي صربيا، وفق ما أفاد مسؤولون أمس.

وقال فلادان فاسيتش، رئيس بلدية مدينة بايروت، التي وقع فيه الحادث، إن تسرُّب الأمونيا تسبب في 51 حالة تسمم.

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وأضاف فاسيتش، في مؤتمر صحافي، أن سبعة أشخاص نُقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.


وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، أن القطار خرج عن مساره مساءً، ما أدى الى تسرب الأمونيا، وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء.


وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، ودعت السكان إلى التزام منازلهم.


وقال مسؤولون إن القطار المكوَّن من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا المجاورة، ولم يسجّل وقوع إصابات أخرى ناتجة عن خروجه عن مساره.

 

 

البيان 

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