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الأحد، 17-12-2023 10:50 ص

'صفع الزبائن مقابل المال'.. مطعم ياباني يثير جدلاً واسعاً - فيديو

مطعم في هولندا_0


الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو لمطعم ياباني في مدينة ناغويا، وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً إذ يقدم خدمة غريبة من نوعها للزبائن. 

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ويقوم موظفو هذا المطعم بضرب الزبائن على وجوههم قبل تقديم الوجبات لهم، وذلك مقابل المال.

 

ويقدم هذا المطعم تجربة مختلفة للزبائن الذين يبحثون عن تجارب جديدة ومثيرة، وأصبح الكثير من اليابانيين يفضلون التوجه إلى هذا المطعم، الذي يقوم بتقديم وجباته مع "جانب من الترحيب القاسي"، إذ يدفع الزبائن المال لموظفي الاستقبال مقابل ضربهم على وجوههم.

وبعد أن يجلس الزبائن على الطاولة، يقومون باختيار قوة الصفعة التي يريدونها، والتي تتراوح ما بين الثانية والـ10 ثواني.

ويصفع الموظفون الزبائن على الخدين، باستخدام أيديهم أو مكنسة خشبية، ويحصل الموظفون بالمقابل على 300 ين (2.12 دولار).

 

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، يقول ماساهيرو شيميزو، صاحب المطعم، أن التجربة تهدف إلى مساعدة الزبائن على التخلص من التوتر والقلق.

ويضيف أن الصفعة قد تكون مفيدة للصحة، إذ من الممكن أن تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر.

 

 

 

لبنان 24

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