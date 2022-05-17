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الثلاثاء، 17-05-2022 03:45 م

صورة .. أمريكي يخوض ماراثون للركض مرتديا 111 سترة ويدخل موسوعة غينتس

ما-هو-الماراثون


الوكيل الإخباري-رغم تحقيقه أكثر من 200 رقم قياسي عالمي، حصد الأمريكي «ديفيد راش» مؤخرًا رقمًا جديدًا في موسوعة غينتس من خلال خوض نصف ماراثون للركض مرتديًا 111 تي شيرت فوق بعضهم.

حطم الأمريكي راش الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينتس لارتداء أكبر عدد من القمصان  والاستمرار في الجري لمدة ساعتين و 47 دقيقة و 55 ثانية.


وتعليقا على لفتته الغريبة، قال راش بأن فريق دعمه استغرق حوالي 25 دقيقة ليساعده في ارتداء 111 تي شيرت قبل نصف الماراثون.


كان راش قد حقق بالفعل أكثر من 200 رقم قياسي في موسوعة غينتس العالمية  .

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صدى البلد

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