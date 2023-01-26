صورة الأميرة لؤلؤة آل سعود برفقة جورجينا في السعودية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - حصدت صورة متداولة للأميرة لؤلؤة آل سعود، برفقة عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغز، صديقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.



اضافة اعلان

وظهرت في الصورة الأميرة لؤلؤة آل سعود برفقة جورجينا، في أحد محال الملابس، في أحد المولات التجارية في الرياض.



وظهرت جورجينا في الصورة، وهي ترتدي بالطو من الفرو، يكشف بعضا من مفاتن جسدها.

ومنذ وصول نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا رودريغز، إلى السعودية، بعد انضمامه لفريق النصر السعودي، لا تتوقف الكاميرات عن ملاحقتهما.





روسيا اليوم