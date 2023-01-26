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الخميس، 26-01-2023 02:25 م

صورة الأميرة لؤلؤة آل سعود برفقة جورجينا في السعودية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - حصدت صورة متداولة للأميرة لؤلؤة آل سعود، برفقة عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغز، صديقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت في الصورة الأميرة لؤلؤة آل سعود برفقة جورجينا، في أحد محال الملابس، في أحد المولات التجارية في الرياض.


وظهرت جورجينا في الصورة، وهي ترتدي بالطو من الفرو، يكشف بعضا من مفاتن جسدها.

 

 

روسيا اليوم 

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