صورة رجل بحالة إغماء في المسجد النبوي تجتاح مواقع التواصل .. والسعودية توضح

الوكيل الإخباري-تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تظهر رجلا توفي أثناء الصلاة في المسجد النبوي في المدينة المنورة.



ويظهر في الصورة الرجل في وضعية السجود، وقد غُطي بقماش، فيما يبدو أنها باحة مسجد ومن حوله رجال أمن ومدنيون.

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وحصدت المنشورات التي أرفقت بتعليق "مات وهو ساجد في المسجد النبوي" آلاف المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات على شبكات التواصل الاجتماعي.



وبعد التحقق من الصورة تبين أنها غير صحيحة، إذ نفى مصدر في الهلال الأحمر السعودية لوكالة فرانس برس ما تزعمه هذه المنشورات.



وأوضح المصدر أن "الحالة تتعلق بحالة إغماء وليس وفاة"، مشيرا إلى أنها وقعت في الـ18 من مارس الماضي، أثناء صلاة الجمعة، وأصيب الرجل بحالة إغماء، فيما تم استدعاء فرق الإسعاف.



ونفى متحدث باسم الهلال الأحمر في المدينة المنورة صحة المنشورات، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية في مارس الماضي.



أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن فرقة الاسعاف المتمركزة بـ المسجدالنبوي الشريف باشرت حالة لشخص تعرض لإغماء اثناء تأديته لصلاة الجمعة بالمسجد النبوي حيث تم مباشرة نقله الى مستشفى المدينة العام .







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