صورة نادرة للملكة إليزابيث منذ أكثر من 50 عاماً

الوكيل الإخباري - نشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية عبر موقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للملكة إليزابيث تعود لأكثر من 50 عاماً.



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وظهرت الملكة بصورة من عام 1969، أثناء تواجدها فى كابينة السائق، فى أحد قطارات مترو الأنفاق، خلال افتتاح قسم جديد من خط فيكتوريا، وترك الحساب تعليق عليها قائلاً: "1969، تم تصوير الملكة في كابينة السائق في قطار تحت الأرض وهي تفتح قسماً جديداً من خط فيكتوريا، في عام 2016، تم الكشف عن أن خط التقاطع الجديد سيتم تسميته بخط إليزابيث تكريماً لصاحبة الجلالة".









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